نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-9-2025 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يحتل كلا من آرسنال وتوتنهام وليفربول وبورنموث المراكز الأول والثاني والثالث والرابع على الترتيب في الموسم الحالي في جدول البريميرليج برصيد 9 نقاط بينما جاء تشيلسي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط وجاء إيفرتون وسندرلاند في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 7 نقاط.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج...

- بيرنلي وليفربول الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

