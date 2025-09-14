نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: عندي اسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، أنه لم يفشى اسرار الزمالك بعد رحيله عن مدير الكرة



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:عندي اسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها احتراما لكيان نادي الزمالك

وأضاف: رحلت عن منصبي من نادي الزمالك بصورة مش كويسة أنا صريح وواضح ولم افشي اسرار النادي ومش بخاف من حاجة

وتابع: وتابع: كنت أتمنى خدمة النادي اكثر من ذلك وحزنت لرحيلي عن مدير الكرة بالزمالك وأرحب بالعمل في نادي الزمالك مع اي شخص لاني انتمي للنادي قلبا وقالبا ولست مع أشخاص أنا مع كيان نادي الزمالك

