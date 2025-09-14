نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2025-2026 قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

خطف الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي من إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 29 هدف.

يحتل حاليا أنطوان سيمينيو نجم بورنموث صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 3 أهداف وجاء كلا من النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وفيكتور جيوكيريس نجم آرسنال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 أهداف أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2025-2026 قبل لقاءات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - أنطوان سيمينيو - بورنموث - 3 أهداف

2 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3 أهداف

3 - فيكتور جيوكيريس - آرسنال - 3 أهداف

4 - برينان جونسون - توتنهام - هدفين

5 - كريس وود - نوتنجهام فورست - هدفين

