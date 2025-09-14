الرياضة

عاجل.. النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري.. مفاجآت في البدلاء

0 نشر
0 تبليغ

عاجل.. النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري.. مفاجآت في البدلاء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النحاس يعلن تشكيل أمام إنبي في الدوري المصري.. مفاجآت في البدلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام -  مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد "زيزو" - محمد شريف

بدلاء الأهلي:-

مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا