كأس انتركونتيننتال.. تشكيل أوكلاند سيتي في مواجهة بيراميدز قبل مواجهة الليلة

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب 30 يونيو بالقاهرة، لمواجهة فريق بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك في إطار مباريات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال».

أعلن بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن تشكيل فريقه الرسمي في مواجهة بيراميدز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ناثان كايل جارو.

خط الدفاع: آدم ميتشل، كريستيان غراي، نيكو بوكسال، آدم بيل.

خط الوسط: ماير بيفان، ماريو إيليتش، جيرارد جاريجا.

خط الهجوم: ديلان مانيكوم، دايفيد يو، جيرسون جيرالدو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر تطبيق الفيفا.

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين بيراميدز وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي سيواجه فريق الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية.

