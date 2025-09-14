نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف المباراة.. «الكرتي» يمنح بيراميدز الأفضلية أمام أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريق بيراميدز أمام نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الدور الأول من بطولة كأس انتركونتيننتال.

جاءت أحداث شوط المباراة الأول من حيث الفاعلية الهجومية والسيطرة على الكرة لصالح أصحاب الأرض فريق بيراميدز.

ترجم اللاعب المغربي وليد الكرتي سيطرة بيراميدز إلى هدف أول لصالح فريق بيراميدز عند الدقيقة '14، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا.

سجل الظهير الأيسر لفريق بيراميدز محمد حمدي هدف المباراة الثاني من ضربة رأسية في الدقيقة 28'، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

كاد اللاعب المغربي محمد الشيبي أن يسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز مع الدقيقة 30'، من تسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس أوكلاند سيتي.

يذكر أن الفائز من مباراة الليلة بين فريق بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي سيواجه فريق الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس القارات للأندية.