النصر يتفوق على الخلود بثنائية في الدوري السعودي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق الفوز على نظيره الخلود بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

أحداث مباراة النصر ضد الخلود في دوري روشن السعودي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بسجال على الكرة بين فريقي النصر والخلود دون وجود خطورة حقيقية على المرمى.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والخلود، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النصر في تسجيل هدف التقدم في شباك الخلود عند الدقيقة 52 بعد تمريرة من زميله كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 81 من الشوط الثاني، أضاف إينيجو مارتينيز نجم فريق النصر الهدف الثاني في مرمى الخلود بعد تمريرة من بروزوفيتش.

وأهدر ميزياني ماوليدا لاعب فريق الخلود ركلة جزاء في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني.

