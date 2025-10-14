نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إغلاق باب الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بعد 8 أيام من تلقي الطلبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات غدًا الأربعاء باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الأوراق التي استمرت لمدة ثمانية أيام بدأت منذ الأربعاء الماضي، لتنتهي غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقى الطلبات واصلت عملها بانتظام في جميع المقرات بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، دون أي معوقات.

وأوضح بدوي أن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى اليوم السادس بلغ 2191 مرشحًا على النظام الفردي، فيما لم يشهد النظام القوائم أي طلبات جديدة حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل في جميع اللجان ولم ترصد أي مشكلات، مشيرة إلى أنه تم رفع المستندات المقدمة إلكترونيًا عبر البرنامج الرقمي الجديد الذي أعدته الهيئة لتوثيق المستندات وحفظها ضمن منظومة التحول الرقمي للانتخابات.