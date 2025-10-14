نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: مصر حريصة على تعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لحرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية فى مجال المياه؛ خاصة مع تشابه تحديات المياه فى معظم الدول العربية.

وشدد على أن هذا التعاون يتطلب مواصلة العمل على تبادل الخبرات، والتعريف بالنماذج الناجحة بمختلف الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع وزير الزراعة الموريتاني المهندس سيد أحمد، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش لقاء الوزيرين مقترحات التعاون المستقبلية بين البلدين، فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وحوكمة إدارة المياه، وتشكيل روابط مستخدمي المياه؛ لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمنتفعين.

واتفق الوزيران على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين؛ لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين.

وأوضح سويلم، حرص مصر على تقديم الدعم للأشقاء العرب والأفارقة؛ من خلال توفير دورات تدريبية متميزة بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.



ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.



وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.