نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. إعلان القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل عن القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستتضمن أسماء المترشحين بنظامي الفردي والقائمة مع رموزهم الانتخابية وانتماءاتهم الحزبية أو صفتهم كمستقلين.

ووفقًا لبيان الهيئة، سيتم تعليق كشوف المرشحين المقبولين في 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية للنظام الفردي، و4 محاكم لمرشحي القوائم، وذلك بالتزامن مع بدء فترة الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفق الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات.

وأوضح البيان أن الهيئة ستقوم بتعليق كشفين في كل محكمة:

الأول خاص بأسماء المرشحين بالنظام الفردي متضمنًا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال.

الثاني خاص بالقوائم الانتخابية، متضمنًا أسماء القوائم والرمز الانتخابي والصفة الحزبية لكل مرشح.

ويستمر عرض الكشفين أيام الخميس والجمعة والسبت (16 و17 و18 أكتوبر)، على أن تبدأ في الوقت ذاته مرحلة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري، ليتم الفصل في الطعون يوم 18 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، تُغلق غدًا الأربعاء لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بعد ثمانية أيام من استقبال الأوراق، حيث بدأت منذ الأربعاء الماضي وتستمر حتى الثانية ظهر الغد.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي الطلبات باشرت أعمالها بانتظام في جميع المقرات بالمحاكم الابتدائية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، موضحًا أن عدد المتقدمين بأوراق الترشح بلغ حتى الآن 2191 مرشحًا على النظام الفردي، فيما لم تُسجل أي طلبات ترشح على نظام القوائم حتى اليوم السادس.

وأشار بدوي إلى أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل يوميًا ولم ترصد أي معوقات، لافتًا إلى أن الهيئة اعتمدت نظامًا إلكترونيًا جديدًا لحفظ وتوثيق مستندات المرشحين ضمن جهودها نحو التحول الرقمي الشامل للعملية الانتخابية.