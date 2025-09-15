الرياضة

خالد الغندور: العقوبات مستمرة في الأهلي على اللاعبين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبات جديدة على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "سيتم توقيع العقوبة من وليد صلاح الدين على اللاعبين من مرتبهم الشهري بسبب سوء الأداء".

واختتم حديثه قائلًا: "كان النادي الأهلي قد خصم ٢٠% من مرتبات اللاعبين الشهرية بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري".

