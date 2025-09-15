نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: العقوبات مستمرة في الأهلي على اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبات جديدة على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "سيتم توقيع العقوبة من وليد صلاح الدين على اللاعبين من مرتبهم الشهري بسبب سوء الأداء".

واختتم حديثه قائلًا: "كان النادي الأهلي قد خصم ٢٠% من مرتبات اللاعبين الشهرية بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري".