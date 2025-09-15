نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: فيريرا يدرس استبعاد أحمد ربيع ومحمود جهاد حتى قمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، قرر الاكتفاء بالمجموعة الحالية وعدم إدخال عناصر جديدة لصفوف الفريق،حتى لقاء القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن فيريرا، يدرس عدم الاعتماد على عناصر جديدة فى الفترة المقبلة، مثل أحمد ربيع أو محمود جهاد نظرًا لضيق الوقت، وتركيز المدير الفني على المباريات المقبلة لا سيما أنها ستكون حاسمة فى صراع الفريق الأبيض على لقب الدوري.