أيمن الشريعي: الأهلي واجهة كرة القدم المصرية والعربية.. والتعادل أمامه مكسب كبير

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي انبي على تعادل فريقه مع الاهلي بهدف لكل فريق في الدوري المصري الممتاز.

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي وجهة مصر الأولى لكرة القدم محليا وإفريقيا وهذا لا ينكره احد.

واضاف الشريعي: وفكرة تقديم اداء قوي اما هذا الفريق شرف والأهلي يمتلك كل الإمكانيات الفنية والإدارية والتعادل امام بطعم الفوز.

وتابع: نتمني التعاون مع الاهلي علي مستوي اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وواصل: قرار طرد محمد الشناوي محتاج مراجعة ولكن ثقتي كبيرة في لجنة الحكام المصرية.