ميدو: حسام غالي قال الحقيقة.. واتفق مع عدم ترشح الخطيب

أحمد جودة - القاهرة -
إكد عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق، ان قرار محمود الخطيب بالابتعاد عن خوض سباق الانتخابات المقبلة قرار موفق للغاية
وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قرار محمد الخطيب بالابتعاد عن الانتخابات قرار موفق جدا وانا سعيد بذلك
واضاف: الوسط الرياضي اصبح ملوث ولا يتناسب مع شخصية مثل محمود الخطيب واتمنى إلا يتراجع عن قراره مهما تعرض من ضغوط
وواصل: محمود الخطيب شخصية ناجحة للغاية وجميلة وحقق نجاحات وعمره ما رد على إساءة احد والوسط الرياضي لا يحتمل تواجد مثل هذه الشخصية في الفترة المقبلة
وتابع: حسام غالي جانبه الصواب في توقت التصريحات، ولكن تصريحاته صحيحة وصادقة وحسام غالي شخصية صادقة لا تعرف الكذب
وأردف: حسام غالي اخطأ في توقيت التصريحات ولكن تصريحاته مهمة وقوية ولا بد من اخذها بعين الاعتبار