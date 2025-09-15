نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يفتح النار على تريزيجيه.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عبد الحميد حسن ميدو، طريقة احتفال محمود حسن تريزيجيه بهدفه امام انبي في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تريزيجيه كان خارج المباراة عقب احرازه الهدف بسبب طريقة احتفاله وكنت أتمنى أن يتحدث معه عماد النحاس بسبب احتفاله.

واضاف: لم تعجبني طريقة احتفال تريزيجيه بالهدف عقب احراز الهدف في مرمى انبي ولكن لا بد ان يكون هناك دور للاعبي الاهلي لا سيما في مثل هذه التصرفات.

وتابع: تريزيجيه ليس لاعب أناني ولكن هناك لاعبين اصحاب خبرات ليس لهم دور اكثر من ذلك واتمنى ان يكون ليهم دور.

واختتم ميدو تصريحاته قائلا: تريزيجيه خانه التعبير في طريقة احتفاله بالهدف امام انبي وهذه ليس طريقة احتفال تليق بلاعب كبير

