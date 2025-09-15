أحمد جودة - القاهرة - ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة من دوري نايل

ترتيب هدافين الدوري المصري بعد نهاية الجولة السادسة من دوري نايل.. دغموم في الصدارة والمحلة وحيدًا بأبرز الأرقام.

يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري البورسعيدي اعتلاء صدارة جدول ترتيب هدافين الدوري المصري عقب نهاية 6 جولات من مسابقة دوري نايل.

وينفرد دغموم بصدارة ترتيب الدوري برصيد 4 أهداف، بالرغم من عدم تسجيله لأي أهداف أمام نادي الزمالك خلال الجولة الماضية.

ترتيب مسابقة الدوري بعد نهاية الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة السادسة

أبرز أرقام الدوري المصري بعد نهاية 6 جولات

وهناك العديد من الأرقام المميزة ببطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، وذلك بعد مرور 6 جولات من مسابقة الدوري والتي جاءت كالآتي:

المصري البورسعيدي يمتلك أقوى خط هجوم بتسجيل 13 هدفا في 6 مباريات. الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد (6 أهداف) بتسجيل 4 وصناعة 2. عبد الرحيم دغموم لاعب المصري ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف. غزل المحلة الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في المسابقة هذا الموسم. غزل المحلة الأكثر تعادلا في الدوري برصيد 5 مباريات. ثلاثة فرق لم تذق طعم الفوز حتى الآن وهم المقاولون العرب وفاركو وكهرباء الإسماعيلية. كهرباء الإسماعيلية أضعف خط دفاع حتى الآن بعد استقبال 14 هدفا في 6 مباريات. الثنائي محمد هاني لاعب الأهلي وعلي فوزي ظهير مودرن الأكثر صناعة للأهداف برصيد (3 أهداف).

بينما جاء ترتيب المراكز الأولى للهدافين بعد مرور 6 جولات كالآتي: