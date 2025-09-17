نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إسماعيل يُبعد الونش من حسابات فيريرا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، استقر على الاعتماد بشكل أساسي على خدمات المدافع محمد إسماعيل في الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في ظهوره الأول بقميص الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، محمد إسماعيل خطف الأنظار بأدائه القوي خلال مشاركته الأولى، حيث أظهر ثباتًا دفاعيًا وحسن تمركز، وهو ما جعل الجهاز الفني يقتنع بإمكاناته سريعًا، ليمنحه الثقة في المباريات القادمة.

وأكد، يأتي قرار فيريرا ليشكل مفاجأة كبيرة داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن محمود حمدي “الونش” يعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق على مدار السنوات الماضية.

وشدد، أكدت مصادر داخل النادي أن المدير الفني يرى في إسماعيل عنصرًا قادرًا على منح خط الدفاع قوة إضافية، مشيرًا إلى أنه ينوي الاعتماد عليه حتى مع عودة الونش من الإيقاف.

واختتم، من المنتظر أن يكون الونش جاهزًا للمشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، إلا أن فيريرا أبلغ جهازه المعاون بتمسكه باستمرار إشراك محمد إسماعيل في التشكيل الأساسي.