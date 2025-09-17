نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: طبيب الأهلي مسؤول عن إصابة زيزو.. وتصريحات النحاس غير موفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام “ميدو” خلال برنامجه “أوضة اللبس” على قناة النهار، انتقادات حادة للجهاز الطبي بالأهلي بعد إصابة أحمد سيد “زيزو” في مباراة إنبي.

وقال ميدو: “زيزو كان متحامل على نفسه ولعب وهو حاسس بآلام في العضلة الضامة.. هنا لازم يكون فيه قرار حاسم من طبيب الأهلي، ويمنع مشاركته ويحذر المدير الفني.. لأن سلامة اللاعب أهم من أي مباراة.”

وأضاف: “الموضوع مش بس زيزو، نفس الحالة حصلت مع إمام عاشور، إزاي لاعب مصاب بفيروس وبائي يخوض مباراة؟ ده خطر على اللاعب نفسه وكمان على الفريق كله.”

كما انتقد ميدو تصريحات المدير الفني عماد النحاس بخصوص جاهزية زيزو، قائلًا:

“لما المدرب يطلع يقول إنه ماجازفش بزيزو وإن اللاعب قاله إنه جاهز.. ده كلام غير موفق، لأن المدرب في الآخر هو المسؤول عن حماية لاعبيه.”

واختتم: “نتمنى الشفاء العاجل لإمام عاشور والعودة السريعة لزيزو، لكن لازم يكون فيه وقفة في ملف الإصابات داخل الأهلي".