أزمة دفاعية تُجبر إيفرتون على التحرك الطارئ في سوق الانتقالات الحرة

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي إيفرتون الإنجليزي بصدد اتخاذ خطوة عاجلة وغير تقليدية، بعد تفاقم أزمة الإصابات في صفوفه، خاصة على مستوى خط الدفاع، وتحديدًا مركز الظهير.

وبحسب ما كشفه موقع Football Insider، فإن إدارة التوفيز تدرس بجدية دخول سوق الانتقالات الحرة بحثًا عن ظهير متاح دون عقد، تحسبًا لاستمرار الغيابات الدفاعية التي ضربت الفريق في الجولات الأخيرة.

الأزمة تتعمق

يعاني المدرب شون دايش من نقص حاد في خيارات الظهيرين الأيمن والأيسر، مع توالي الإصابات في هذا الخط الحساس، مما يهدد استقرار الفريق التكتيكي، ويضع ضغطًا كبيرًا على العناصر المتبقية.

ومع غياب الحلول داخل القائمة، وعدم إمكانية التعاقد مع لاعبين من أندية أخرى خارج فترة الانتقالات، يبقى سوق اللاعبين الأحرار هو الخيار الوحيد المتاح أمام النادي في هذه المرحلة.