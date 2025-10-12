من خطاب الكنيست للمشاركة في قمة شرم الشيخ .. تعرف على جدول أعمال ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط للمرة الثانية فى ولايته الثانية، بعد الجولة التي قام بها فى دول الخليج فى مايو الماضى. لكن زيارته هذه المرة تأتى مصحوبة بإنجاز دبلوماسي متمثلاً فى إنهاء الحرب فى قطاع غزة، وحيث تنعقد الآمال بأن يحقق السلام الدائم فى الشرق الأوسط.

لن تستمر زيارة ترامب للمنطقة سوى يوم واحد فقط ، وتشمل محطتين هما إسرائيل ومصر.

ويتوجه الرئيس الأمريكي إلى الدولة العبرية فى العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، سيزور خلالها فقط الكنيست الإسرائيلي، فيما وصفه الإعلام العبرى بأنها أقصر زيارة فى التاريخ. وسيلتقى ترامب مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات الأسرى المتوقع الإفراج عنهم من غزة ، وحيث سيلقى أيضا خطاباً أمام المشرعين الإسرائيليين.

ويلتقى ترامب بنتنياهو فى مكتب الأخير بالكنيست، ثم يجتمع مع عائلات الأسرى فى العاشرة والربع صباح الاثنين. بعدها ليقى خطاباً أمام الكنيست فى الحادية عشر صباحاً.

ويغادر ترامب إسرائيل فى الواحدة ظهراً، ويصل شرم الشيخ 1:45 ظهراً، ثم يشارك فى احتفال السلام بالشرق الأوسط 2 ونصف ظهراً، وفقاً لجدول أعماله المعلن من البيت الأبيض.

وسيغادر الرئيس الأمريكي شرم الشيخ فى الخامسة مساءً ليصل إلى واشنطن بحلول منتصف ليل الثلاثاء.