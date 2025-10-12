نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يفتتح المعرض المقام على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم المعرض المقام على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعقد المعرض بمشاركة 24 شركة وجهة مصرية وأجنبية لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال إدارة المياه وطلمبات الرفع ومعالجة وتنقية المياه وقياس نوعية المياه والرفع المساحي، والاعتماد على الطاقة الشمسية في رفع المياه، وبمشاركة المركز القومي لبحوث المياه، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ومركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري، والجامعة الأمريكية ومدارس "ستيم".

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.