عربية الصحفيين تنظم صالونها الشهرى بعنوان "أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلي، صالونها الشهري تحت عنوان "أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربي من نصر 1973 إلى قمة شرم الشيخ للسلام 2025"، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025م، بالدور الثالث في مقر النقابة.

يشارك في الصالون، اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 القتالية خلال حرب الاستنزاف، واللواء الدكتور وائل ربيع خبير الأمن الإقليمي، واللواء الدكتور أحمد الشحات، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار.

كما يشارك الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" السابق، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الديمقراطي في العالم العربي.