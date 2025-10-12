نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ونائبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة سلافة جويلى، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الأكاديمية بالشيخ زايد.

وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد أولى اجتماعات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمقرر انعقاده بكامل تشكيل اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، بمقر الأكاديمية.

كما أجرى المهندس خالد عبدالعزيز، جولة في مقر الأكاديمية، تفقد خلالها قاعة الاجتماع، للوقوف على مدى جاهزيتها من الناحية الفنية والتقنية، والتأكد من توافر جميع الوسائل اللازمة لعقد الاجتماع على النحو الذي يضمن نجاح أعماله.

وأشاد رئيس الأعلى للإعلام، بالإمكانات التنظيمية والتقنية التي توفرها الأكاديمية، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع في هذا الصرح يعكس الحرص على تبني نهج مؤسسي في تطوير المنظومة الإعلامية، موضحًا ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين المجلس والأكاديمية خلال المرحلة المقبلة.