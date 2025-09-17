نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح حقيقة طلب "زيزو" للعلاج خارج مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى وليد صلاح الدين، مدير كرة القدم بالنادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تقارير عن طلب أحمد مصطفى (زيزو) السفر للخارج للعلاج والتأهيل بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

الأهلي يوضح حقيقة طلب "زيزو" للعلاج خارج مصر

وقال صلاح الدين لحساب الأهلي على (فيسبوك): "ما تردد إعلاميًا في هذا الشأن كلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولم يحدث لا من قريب أو بعيد".

كان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته "بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة".

وقال النادي إن "زيزو" بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه".

وغادر زيزو الملعب مصابًا خلال تعادل الأهلي 1-1 مع إنبي في الدوري المصري يوم الأحد الماضي.

وشعر زيزو بألم في الفخذ قبل بداية اللقاء وشارك أساسيًا لكن تم استبداله في الدقيقة 26 وشارك طاهر محمد طاهر بدلًا منه.

كان الأهلي تعاقد مع زيزو لاعب غريمه الأزلى الزمالك في يونيو (حزيران) الماضي في صفقة انتقال مجاني أثارت جدلًا واسعًا وتسببت في تعميق الخلاف بين قطبي كرة القدم المحلية.

