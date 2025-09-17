نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. قمة الأهلي والهلال تتصدر مواجهات الجولة الـ3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين (دوري روشن)، حيث تشهد مواجهات قوية على رأسها الكلاسيكو المنتظر بين الأهلي والهلال.

وتقام غدًا 3 مباريات في انطلاقة الجولة، حيث يلتقي الخلود مع ضمك، التعاون مع الاتفاق، ونيوم مع الأخدود.

ويبحث الخلود وضمك عن الفوز الأول هذا الموسم، بعدما خسر الخلود في أول جولتين، فيما اكتفى ضمك بنقطة وحيدة.

ويدخل التعاون لقاء الاتفاق منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية أمام الأخدود والذي عوض به خسارته في الجولة الافتتاحية، فيما يبحث الاتفاق عن استعادة الانتصارات بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه الأهلي، حيث يملك في جعبته 4 نقاط في المركز السادس.

ويخوض نيوم أول مباراة على ملعبه بدوري روشن، سعيا وراء فوز جديد، بعدما حقق فوزًا خارج الديار في الجولة الماضية أمام ضمك ليرتقي للمركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما يسعى الأخدود لوقف نزيف النقاط بعد الخسارة في أول جولتين وتذيل الترتيب بلا رصيد.

وتتواصل بعد غد الجمعة منافسات الجولة، حيث يلتقي القادسية مع الخليج، والفيحاء مع الشباب، فيما تتجه الأنظار صوب ملعب الإنماء لمتابعة "كلاسيكو" الأهلي والهلال.

ويستقبل القادسية ضيفه الخليج في مواجهة قوية يدخلها القادسية برصيد 4 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن الخليج صاحب الوصافة بالعلامة الكاملة "6 نقاط" والباحث عن مواصلة انطلاقته التاريخية في دوري المحترفين.

من جانبه، يستقبل الفيحاء ضيفه الشباب بحثًا عن استعادة توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الخليج وتجمد رصيده عند 3 نقاط، بينما تجاوز الشباب صدمة الجولة الأولى بالخسارة أمام الخليج بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية أمام الحزم.

وعلى ملعب الإنماء، ستكون جماهير الكرة السعودية على موعد مع أول "كلاسيكو" هذا الموسم، حيث يستقبل الأهلي ضيفه الهلال.

ويدخل الفريقان اللقاء بعدما تعثر كل منهما بالتعادل في الجولة الماضية، حيث تعادل الأهلي أمام مضيفه الاتفاق دون أهداف، بينما تعادل الهلال على ملعبه أمام القادسية 2-2، ليصبح في جعبة طرفي "الكلاسيكو" 4 نقاط لكل منهما بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة.

وتختتم يوم السبت المقبل منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة، حيث يلتقي الحزم مع الفتح، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على النجمة، ويلعب النصر مع جاره الرياض.

ويدخل الحزم لقاء الفتح وفي جعبته نقطة وحيدة، بينما يعاني الفتح من انطلاقة سلبية لموسمه الجديد، إذ لا يزال رصيده خاليًا من النقاط بعد الخسارة أمام الفيحاء والاتحاد.

ويحل الاتحاد ضيفًا على النجمة، الوافد الجديد إلى دوري الكبار، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية وتعويض إخفاقه في مستهل مشواره بـ "نخبة آسيا" بعد الخسارة على أرض مضيفه الوحدة الإماراتي.

ويحل الاتحاد في المركز الثالث بالعلامة الكاملة "6 نقاط" بفارق الأهداف عن النصر والخليج، بينما لا يزال النجمة بلا نقاط بعد خسارته في أول جولتين أمام القادسية والرياض.

ويستقبل النصر ضيفه الرياض في "ديربي" يبحث من خلاله رفاق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لفوز جديد يبقيهم في الصدارة التي يتربع عليها الفريق بفارق الأهداف عن الخليج والاتحاد، فيما يبحث الرياض عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما حقق في الجولة الماضية فوزه الأول هذا الموسم أمام النجمة ليتقدم للمركز التاسع برصيد 3 نقاط.