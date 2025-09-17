نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على غزل المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد السويس بالجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يتصدر المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد 14 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

وسجل صلاح محسن الهدف الأول للنادي المصري في شباك غزل المحلة في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

واحرز هدف التعادل احمد شوشة عن طريق ركله جزااء في شباك المصري في الدقيقة 45.

بينما احرز هدف التقدم الثاني للنسور الخضراء صلاح محسن من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 51.

تشكيل المصري البورسعيدي

عصام ثروت لحراسة المرمى،أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، عمر الساعي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

تشكيل غزل المحلة أمام المصري

عامر عامر لحراسة المرمى

معاذ عبد السلام، أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا لخط الظهر محمود نبيل، موري توريه كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عموري، رشاد العرفاوي، سعيدي بن سعيدي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.