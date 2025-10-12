نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور موقع حادث الوفد القطري في طريق شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي صور ولقطات أولية من موقع حادث الوفد القطري على طريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن مقتل 3 وإصابة 2 في حالة حرجة.

ووقع الحادث على طريق الطور على بُعد 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ، ولم يعرف حتى الآن أسباب حادث السير الذي وقع في منطقة الطور بطريق مفتوح.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما باشرت السلطات المصرية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكدت المصادر أن الوفد القطري كان يشارك ضمن التحركات الدبلوماسية الجارية لبحث آخر مستجدات المفاوضات التي ترعاها القاهرة، بمشاركة وفود من عدة دول إقليمية ودولية.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه شرم الشيخ نشاطًا مكثفًا على الصعيدين السياسي والأمني، في ظل الجهود المصرية المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في المنطقة.