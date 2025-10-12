نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث مروع قرب شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد طريق الطور – شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فجر اليوم الأحد، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 3 دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين، أثناء توجههم إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في التحضيرات الخاصة بقمة "شرم الشيخ للسلام" المقررة غدًا الإثنين.

مصرع وإصابة أعضاء من طاقم السفارة القطرية بالقاهرة



ووفقًا لمراسل قناة «الغد»، فإن الضحايا كانوا من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة، في مهمة لتجهيز سيارات الوفد القطري المشارك في القمة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع على بعد 50 كيلومترًا من المدينة نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة.

تفاصيل الحادث والأسماء



أكدت وسائل إعلام محلية أن الحادث أسفر عن وفاة كل من عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني، فيما أُصيب عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين، وتم نقلهما إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج بالعناية المركزة.

تحرك سريع لفرق الإنقاذ والإسعاف

انتقلت فرق الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقد القمة الدولية غدًا.

قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة السيسي وترمب



القمة التي يترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تأتي بهدف بحث آليات إنهاء الحرب في غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، بمشاركة أكثر من 20 دولة.

أهداف القمة ودور القاهرة



من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن القمة تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لضمان نجاح القمة وتحقيق نتائج ملموسة.

ردود فعل قطرية وتعازٍ رسمية



أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي عن حزنها العميق لوفاة دبلوماسييها، وتقدمت بخالص التعازي لأسر الضحايا، مشيدة بالتعاون السريع من السلطات المصرية في التعامل مع الحادث. كما أكدت استمرار مشاركتها في القمة رغم الحادث الأليم، تقديرًا لجهود مصر في دعم السلام الإقليمي.

