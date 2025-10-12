وفاة ٣ دبلوماسيين قطريين وإصابة أثنين فى حادث بمدخل شرم الشيخ نتيجة اختلال عجلة القيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 02:24 صباحاً - تعرض عدد من الدبلوماسيين القطريين لحادث مرورى بالقرب من مدينة شرم الشيخ نتيجة اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى وفاة ٣ وأصابك أثنين آخرين.

وقع الحادث بالقرب من مدخل مدينة شرم الشيخ، أثناء توجه الوفد الدبوماسى القطرى من القاهرة متجها إلى مدينة شرم الشيخ، ضمن الوفد القطرى الرسمى المشارك فى في مباحثات تستضيفها مصر بشأن تطورات المفاوضات الإقليمية.

وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما باشرت السلطات المصرية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وكشفت مصادر إعلامية قطرية أنّ المتوفين الثلاثة هم عبدالله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، و سعود بن ثامر ال ثاني، بينما اصيب عبدالله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين وتم ادخالهم في العناية المركزة