أوسكار رويز يطير إلى تشيلي ووجيه أحمد يتولى المسؤولية

أحمد جودة - القاهرة - يطير رئيس لجنة الحكام المصرية أوسكار رويز إلى تشيلي وذلك من أجل الإشراف وإعداد الحكام المختارين في بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما.

وتستغرق الرحلة شهرا كاملا ليتولى وجيه أحمد المسؤولية لحين عودة الكولمبي من رحلته.

ويتابع أوسكار شئون اللجنة في مصر والتي يعد أبرزها تعيينات الدوري المصري الممتاز وذلك باجتماعات يومية عبر تقنية زوم.

ووقع الاختيار على الكولمبي كونه أبرز محاضري الفيفا في السنوات الأخيرة وتواجد في البطولات الكبيرة آخرها مونديال العالم للأندية الماضي في أمريكا.

