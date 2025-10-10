فتح باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت النقابة العامة للأطباء، منذ قليل، فتح باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع أنطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.
وشددت اللجنة على أن التصويت سيكون سريًا ومنفردًا داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام البطاقات الملونة الخاصة بكل مستوى انتخابي، وأنه يُحظر تمامًا أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع.
وتشهد الانتخابات منافسة بين قائمتين رئيسيتين هما "ائتلاف أطباء مصر" و"المستقبل"، وتجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة.
وتتركز المنافسة في انتخابات النقابة العامة على 12 مقعدًا، مقسمة كالتالي:
• 3 مقاعد للأطباء الذين تزيد مدة قيدهم في النقابة عن 15 عامًا.
• 3 مقاعد للأطباء الذين تقل مدة قيدهم عن 15 عامًا.
• 6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.
وقد حُسم مقعدان بالتزكية في النقابة العامة، وهما مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد، ومقعد منطقة جنوب الصعيد للدكتور مصطفى هاشم، مما يترك المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية.
وتشهد الانتخابات على مستوى النقابات الفرعية حسمًا لـ 28 مقعدًا بالتزكية في 6 نقابات هي: مطروح، السويس، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، والفيوم.