فتح باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء على مستوى الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت النقابة العامة للأطباء، منذ قليل، فتح باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، أن عملية الاقتراع أنطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.