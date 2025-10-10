غلق كلي بمحور 26 يوليو لمدة 24 ساعة أمام جامعة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر، وذلك لمدة يوم واحد فقط، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، في إطار تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر"، والتي تشمل رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.
وأوضحت الإدارة أن الغلق سيُنفذ خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.
وبحسب الخطة المرورية، فإن المركبات القادمة من طريق الواحات والمتجهة إلى محور 26 يوليو، ستقوم بالدخول إلى حارة البطيء، ثم الاتجاه يمينًا إلى شارع سعاد كفافي، ومنه يسارًا إلى شارع راية، وصولًا إلى شارع عبد المنعم رياض، ثم يسارًا مرة أخرى إلى الشارع ذاته حتى العودة إلى طريق امتداد محور 26 يوليو بعد تجاوز موقع الأعمال.
وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة في محيط الأعمال، مع تعيين الخدمات المرورية المناسبة لضمان أمن وسلامة المواطنين وتجنب حدوث أي تكدسات مرورية خلال فترة التنفيذ.