غلق كلي بمحور 26 يوليو لمدة 24 ساعة أمام جامعة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:32 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر، وذلك لمدة يوم واحد فقط، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، في إطار تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع مونوريل "وادي النيل - 6 أكتوبر"، والتي تشمل رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر.

وأوضحت الإدارة أن الغلق سيُنفذ خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.