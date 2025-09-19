الرياضة

أشرف إمام: السعيد يستحق الانضمام للمنتخب..ودونجا أفضل لاعب ارتكاز في مصر

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أشرف إمام، المحلل الرياضي، أن عبدالله السعيد، نجم نادي الزمالك، يستحق الانضمام لصفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

قال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة الزمالك مع الكابتن محمد صبري: "عبدالله السعيد أفضل لاعب في مركز 8 خلال الوقت الحالي ويقدم أداء مميز للغاية ويلعب أيضا ارتكاز مثلما حدث مع خروج دونجا اليوم أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "دونجا كان يتعرض لانتقادات في الفترة الماضية ولكنه عاد لمستواه وأصبح أفضل لاعب ارتكاز في مصر خلال الوقت الحالي ومستواه يتطور من مباراة لأخرى".
 

