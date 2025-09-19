نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال بيتيس وريال سوسيداد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ريال بيتيس لخوض مواجهة قوية أمام ريال سوسيداد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب بينيتو فيامارين، المواجهة التي ستجمع بين ريال بيتيس وسوسيداد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة الليجا الإسبانية.

ويحتل ريال بيتيس المركز العاشر برصيد 6 نقاط، في المقابل يحتل سوسيداد المرتبة السابعة عشر برصيد نقطتين.

موعد مواجهة ريال بيتيس وريال سوسيداد في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال بيتيس وريال سوسيداد في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.

