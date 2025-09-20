نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، مع نظيره برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي على ملعب أمريكان إكسبريس.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد برايتون في البريميرليج

ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.