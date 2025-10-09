العالم اليوم - غوتيريس يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق غزة "بالكامل"

انتم الان تتابعون خبر غوتيريس يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق غزة "بالكامل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 05:16 صباحاً - رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بالاتفاق الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس توصّلتا إليه لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة.

وقال غوتيريس في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن بصورة كريمة. يجب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم. يجب أن يتوقف القتال نهائيا... يجب أن تنتهي المعاناة"،

وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية وللمشاركة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر.

ودعا غوتيريس جميع الأطراف المعنية إلى "احترام بنود الاتفاق بالكامل".

وأشاد "بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوسط لتحقيق هذا الإنجاز الذي تشتد الحاجة إليه".

وتابع: "أحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإرساء مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين الذي يُمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام وأمن. لم تكن المخاطر يوما بهذا القدر من الخطورة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها"، مضيفا أن "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا".

وأوضح أن "إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدا أنه "سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل".

واختتم ترامب قائلا: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".