العالم اليوم - جيش إسرائيل يرحب باتفاق غزة.. ويدعو للاستعداد لإعادة الرهائن

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 06:12 صباحاً - رحّب الجيش الإسرائيلي فجر الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن كل الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مؤكدا أنه "يستعد" لاستقبالهم.

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس" إن "رئيس الأركان إيال زامير أمر بالاستعداد لتنفيذ العملية المتعلّقة بعودة الرهائن"، وكذلك "لأن يكون جاهزا لكل السيناريوهات"، مؤكدا في الوقت نفسه "ترحيبه بالاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن".

وأصدر زامير توجيهات لقواته للاستعداد "بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو" كما أوعز بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن "بحساسية ومهنية".

من جانبه، رحب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: "أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب على قيادتهما التي أثمرت عن هذا الاتفاق، وأشكر جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين أوصلتنا شجاعتهم وعزيمتهم وتضحياتهم الجسيمة إلى هذه اللحظة العظيمة".

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق من فجر الخميس: "بعون الله، سنعيدهم جميعا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مضيفا في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل".

وأضاف: "سأدعو لاجتماع للحكومة اليوم للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع الرهائن الأحباء للوطن".

وشكر نتنياهو "جنود الجيش الإسرائيلي وكل قوات الأمن الذين بفضل شجاعتهم وتضحياتهم وصلنا إلى هذا اليوم... أشكر من أعماق قلبي الرئيس ترامب وفريقه على تعبئتهم لهذه المهمة المقدسة لتحرير رهائننا".

وشدد على أنه "بمشيئة الله، سنواصل معا تحقيق كل أهدافنا وتوسيع السلام مع جيراننا".

ولفت نتنياهو إلى أنه "بالموافقة على المرحلة الأولى من الخطة، ستتم إعادة جميع رهائننا إلى الوطن"، مضيفا: "هذا نجاح دبلوماسي وانتصار وطني وأخلاقي لدولة إسرائيل".

كما أكد نتنياهو على أنه "بفضل العزيمة الراسخة والعمل العسكري القوي والجهود العظيمة التي بذلها صديقنا وحليفنا الكبير الرئيس ترامب وصلنا لهذه النقطة المفصلية الحاسمة".

وشكر نتنياهو ترامب "على قيادته وشراكته والتزامه الراسخ بسلامة إسرائيل وحرية رهائننا".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه إن "نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تبادلا التهنئة في اتصال على إنجاز توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن".

وحسبما ذكر البيان فإن نتنياهو "وجه دعوة إلى ترامب لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي".