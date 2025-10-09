نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أسرى من العيار الثقيل.. حماس تضع 6 أسماء في مقدمة قائمة التبادل وتربك حسابات الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، أنها تنتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا لشعبها عبر مكتب إعلام الأسرى فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، مشددة على ضرورة الانتظار حتى الاتفاق النهائي على الأسماء قبل الإعلان الرسمي. وأكدت مصادر تابعة لحماس على أهمية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلات المواطنين في غزة لحين صدور بيان رسمي مؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

أسماء الأسرى البارزين في قائمة التبادل

أوضحت المصادر أن ستة أسماء من العيار الثقيل تأتي في مقدمة قائمة التبادل، وجميعهم ينتمون لحركة حماس، وهم:

مروان البرغوثي

عبد الله البرغوثي

إبراهيم حامد

أحمد سعدات

حسن سلامة

عباس السيد

وتأتي هذه القائمة لتعكس الجهود الكبيرة المبذولة في المفاوضات لضمان اتفاق متوازن يحقق الإفراج عن أسرى بارزين ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء التصعيد في القطاع.

المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب

وكانت حماس قد أعلنت، فجر الخميس، التوصل إلى اتفاق شامل يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، يشمل انسحاب الاحتلال، دخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الطرفين. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة ومسؤولة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، بالتعاون مع الوسطاء الدوليين والإقليميين، لتحقيق تهدئة دائمة في القطاع.

دور الوسطاء والدعم الدولي

وأشادت حماس بجهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، وكذلك بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق شامل وضمان انسحاب كامل للاحتلال من غزة. ودعت الحركة جميع الأطراف، بما في ذلك الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ومنع أي محاولات للتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

رسالة للشعب الفلسطيني

وأكدت حماس أن الاتفاقية تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام والأمان في غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني في القطاع والقدس والضفة وداخل الوطن وخارجه أثبت صمودًا وبطولة في مواجهة مشاريع الاحتلال، ما ساهم في إفشال محاولاته للتهجير والإخضاع. ودعت الحركة المواطنين إلى الالتزام بالحذر والتعاون مع الجهات الرسمية حتى يتم الإعلان عن أسماء الأسرى والفصل الكامل لإجراءات الإفراج.