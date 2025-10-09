نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترامب: سنعيد إعمار غزة ونشكل مجلس سلام.. قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب: سنعيد إعمار غزة ونشكل مجلس سلام.. قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم

في تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، أعلن عن بدء مرحلة جديدة من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة إعمار شاملة للقطاع وتشكيل "مجلس سلام" دولي يتولى متابعة التنفيذ وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحاته:

"ستشهدون قريبًا إعادة إعمار غزة، ونحن بصدد تشكيل مجلس السلام الذي سيُعنى برعاية الناس وضمان وصول المساعدات وإعادة بناء ما دمرته الحرب. سنعمل على أن يعيش الجميع بكرامة وأمان."

وأكد الرئيس الأمريكي أن المرحلة الحالية تمثل التحول الأهم منذ توقيع المرحلة الأولى من خطة غزة للسلام، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تنسق مع عدد من الدول العربية والإسلامية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد المحلي في القطاع.

وأضاف ترامب أنه تحدث مطولًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مستقبل السلام، وقال:

"قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا أن تحارب العالم بأسره، وهو يفهم ذلك جيدًا. السلام لا يأتي من القوة فقط، بل من الحكمة والرغبة في العيش المشترك."

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستقود الجهود لإطلاق خطة إعادة الإعمار بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المجلس المزمع تشكيله سيضم ممثلين من عدة دول لضمان التنفيذ الشفاف والمستدام لبنود الاتفاق.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والاستقرار، لافتًا إلى أن "الفرصة الحالية يجب ألا تُهدر، لأن العالم تعب من الصراع في غزة."

وتابع ترامب:

"الناس في غزة عانوا كثيرًا، وحان الوقت لإعادة بناء منازلهم ومدارسهم ومستقبلهم. هذا هو جوهر خطتنا، وسنضمن أن تصل المساعدات إلى من يستحقها بالفعل."

ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان ترامب توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس، والتي شملت وقف إطلاق النار وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.