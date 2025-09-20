نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2019، توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

افتتح جونيور أجايي التسجيل للأهلي في الدقيقة 19، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 45، قبل أن يعود النيجيري أجايي ويعزز التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 49. في المقابل، نجح الزمالك في العودة للمباراة مع نزول مصطفى محمد، حيث تسبب في ركلتي جزاء سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76 ليقلص الفارق، لكن الوقت لم يسعف الفارس الأبيض لإدراك التعادل.

وبذلك عزز الأهلي سجله الذهبي في البطولات، حيث وصل رصيده المحلي إلى 155 لقبًا، منها 45 بطولة دوري عام، و39 لقبًا في كأس مصر، و15 بطولة كأس السوبر المصري، إلى جانب 7 بطولات السلطان حسين، و16 لقبًا في دوري منطقة القاهرة، بالإضافة إلى لقب كأس الجمهورية العربية المتحدة، ولقب كأس الاتحاد المصري.

وعلى الصعيد القاري، حقق المارد الأحمر بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، كما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة أعوام (1982 – 1987 – 2001 – 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020 – 2021 – 2023 – 2024). وحقق الأهلي لقب الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، بجانب 8 ألقاب في السوبر الأفريقي (2002 – 2006 – 2007 – 2009 – 2013 – 2014 – 2020 – 2021)، إضافة إلى لقب وحيد في كأس الأفرو آسيوية عام 1998، ليصبح إجمالي بطولاته القارية 26 لقبًا.

وعلى المستوى العربي، فاز الأهلي بلقب بطولة الأندية العربية أبطال الدوري مرة، وبطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس مرة، وكأس النخبة العربية مرتين، إلى جانب تتويجه بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة واحدة. كما حصد الفريق 4 ميداليات برونزية في مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.