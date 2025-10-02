نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، وذلك استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد.

الإطار الدستوري للانعقاد

وفقًا للمادة 158 من لائحة مجلس الشيوخ، يتعين على رئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس تلقائيًا بحكم الدستور. ويستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضّه إلا بعد اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

مراسم الافتتاح

بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، أعقبها إعلان القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس، إيذانًا ببدء دورة جديدة من العمل البرلماني.

جدول الأعمال الأولي

تسجيل اعتذارات الأعضاء غير الحاضرين.

عرض الرسائل الموجهة للمجلس.

التحضير للشروع في مناقشة جدول الأعمال المقرر للفترة المقبلة.