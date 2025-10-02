نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتوسيع نطاق الاستجابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا حول أعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء خلال الربع الثالث من عام 2025، أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في رصد الاستغاثات الطبية والتعامل معها بسرعة وكفاءة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

ووجّه مدبولي بضرورة تعزيز آليات الرصد والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من أجل تقديم أفضل استجابة ممكنة للحالات الحرجة.

استجابات عاجلة خلال الربع الثالث

كشف التقرير أن اللجنة استجابت خلال الربع الثالث من العام إلى 3307 استغاثات طبية تم رصدها عبر تطبيق "واتس آب"، ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التعامل مع الحالات على وجه السرعة، مما أسفر عن إصدار 626 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة.

كما شملت جهود اللجنة:

146 حالة تلقت العلاج بتقنية السايبر نايف والجاما نايف.

114 قرارًا لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

117 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.

توفير الأدوية لـ 309 استغاثات تم رصدها.

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 249 حالة.

توقيع الكشف الطبي على 11،794 مواطنًا ضمن القوافل الطبية التي نُظمت في محافظات عدة، منها الجيزة والمنيا والوادي الجديد.

تنوع التدخلات الطبية

أكد الدكتور حسام المصري أن تدخلات اللجنة لم تقتصر على الاستجابات الطارئة فقط، بل شملت عمليات في تخصصات دقيقة مثل:

العظام والمفاصل.

أمراض القلب وجراحاته.

استئصال الأورام وعلاجها.

جراحات وزراعة الكبد.

جراحات المسالك البولية.

جراحات الأطفال والقلب للأطفال.

الأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

حوكمة القطاع الصحي ورؤية مصر 2030

سلط التقرير الضوء على ملف حوكمة القطاع الصحي، في إطار الشراكة بين أمانة الشؤون الطبية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج أكسفورد للقيمة والإدارة بالمملكة المتحدة (OVSP).

ويهدف هذا التعاون إلى وضع أسس برنامج الرعاية الصحية القائمة على القيمة، بما يضمن:

تحسين النتائج الصحية للسكان.

الاستخدام الأمثل للموارد.

تعزيز التغطية الصحية الشاملة.

دعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قوافل طبية وتعاون مع المجتمع المدني

حرصت اللجنة أيضًا على توسيع نطاق عملها عبر المشاركة في القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وبلغ إجمالي عدد الحالات المستفيدة من هذه القوافل نحو 11،794 حالة خلال الربع الثالث.

توفير الأدوية ومواجهة النقص

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا خاصًا بملف نقص الأدوية، حيث تم التعامل مع استغاثات متعددة في هذا الصدد، عبر:

توجيه المرضى لأماكن توافر الأدوية أو بدائلها.

إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج.

التنسيق مع جمعية الدواء للجميع ومنظمات المجتمع المدني لتغطية الحالات خارج مظلة التأمين الصحي.

تعزيز التوعية الطبية

كما كثفت اللجنة جهودها في مجال التوعية الطبية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر إنفوجرافات طبية مبسطة، وإطلاق حملات خاصة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة بمجموعة من النصائح الدورية.

اهتمام بالحالات الإنسانية وذوي الهمم

واختتم الدكتور حسام المصري تقريره باستعراض نماذج من الاستجابات الإنسانية، شملت:

إجراء عمليات جراحية دقيقة.

مناظير طبية.

تركيب أطراف صناعية.

تقديم الدعم لذوي الهمم عبر تدخلات طبية خاصة.

تؤكد هذه الجهود أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أصبحت أحد أهم أدوات الدولة في تخفيف معاناة المواطنين وتقديم الدعم الصحي العاجل، مع المضي قدمًا في تطوير القطاع الصحي المصري نحو نظام أكثر حوكمة وكفاءة واستدامة.