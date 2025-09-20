نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق جديد من تشابي حول مشكلته مع فينيسوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلل تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من شأن الحديث عن وجود مشكلة بينه وبين البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، مؤكدا أن الابتسامة عادت إلى وجه اللاعب من جديد.

وجلس فينيسيوس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1 - صفر يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس 22 هدفا خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية العام المنقضي، لكنه بدا محبطا في منتصف هذا الأسبوع.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مباراة، السبت، أمام إسبانيول في مدريد بالدوري الإسباني: أمس (الخميس) لم يكن وقتا مناسبا للحديث. يجب أن يكون لديك حدس، واليوم (الجمعة) تحدثنا قليلا، أنهينا الجلسة بشعور جيد.

وتابع: لدينا 5 مباريات في الدوري، ولا يزال أمامنا الكثير، إنه ماراثون حتى مايو المقبل، علينا أن نتقدم تدريجيا في تقييماتنا، وعلينا أن نمنح الجميع وقتا، سواء للفريق أو للاعبين.

وزاد: يبدو جيدا (فينيسيوس)، رؤيته من الخارج تختلف تماما، لم أعتقد أن الوقت مناسب للتحدث معه أمس (الخميس)، لكن اليوم (الجمعة) كانت ابتسامة كبيرة على وجهه وكان أكثر إيجابية.

وأضاف: تحدثت معه وفي النهاية قمت ببعض التمارين الفردية معه خلال المران، وسنرى، يوم السبت.