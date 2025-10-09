إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولار

إعمار غزة يحتاج 52 مليار دولارقال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إن 52 مليار دولار ما نحتاجه بعد التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل البدء بإعادة الإعمار غزة.

وأضاف المسؤول الأممي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن 80% من البنى التحتية لقطاع غزة دمرت بالكامل.

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام ستكون الخطوة الأولى في إعادة بناء قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإعلام الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح.

وأوضح أنه منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، نفّذ الاحتلال أكثر من (230) غارة جوية ومدفعية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع وارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد (118) شهيداً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم (72) شهيداً في مدينة غزة وحدها.