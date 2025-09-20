واشنطن ـ أ.ف.ب: سيغيب تايلر هيرو عن بداية موسم ميامي هيت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد خضوعه لجراحة في كاحله ستبعده حتى ثمانية أسابيع بحسب ما ذكر فريقه. وكان هيرو أفضل مسجل لهيت الموسم الماضي بمعدل 23.9 نقطة في المباراة الواحدة، 5.5 تمريرات حاسمة و5.2 متابعات، وحقق أفضل معدل تسديد في مسيرته بلغ 47.2 %. وقال هيت إن لاعبه خضع لجراحة لتخفيف «متلازمة الاصطدام» في كاحله الأيسر والتي تسبب ألما وتيبسا في المفصل. وبحال غيابه ثمانية أسابيع، سيستهل هيرو موسمه في نوفمبر.

