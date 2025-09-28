وزير الخارجية يلتقي مع المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور المتميز الذي يضطلع به الكوادر المصرية في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، مؤكداً أن ما يقدمونه من إسهامات ملموسة يعكس كفاءة العنصر البشري المصري.

تناول السيد الوزير جهود الدولة المصرية لدعم الحضور المصري في المحافل الدولية، وتشجيع الكفاءات على الانخراط في العمل الأممي، مؤكداً الحرص على دعم الكفاءات المصرية باعتبارهم جزءاً أصيلاً من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة في الخارج.

وحث الدكتور بدر عبد العاطي المصريين العاملين في الأمم المتحدة على مواصلة الالتزام بالمهنية التي تليق باسم مصر ومكانتها الدولية، وتتوافق مع المبادئ والأهداف السامية التي يتولى النظام الدولي تنفيذها والعمل على تحقيقها.