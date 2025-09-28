الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، تصريحاً صحفياً نفت فيه صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وصول مقترحات جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المحادثات متوقفة بشكل كامل منذ التاسع من الشهر الجاري.

بيان من حماس حول تطورات وقف إطلاق النار في غزة

وجاء في بيان الحركة: "تعقيبًا على ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، تؤكد حركة حماس أنها لم تستلم من الإخوة الوسطاء أي مقترحات جديدة".



في كشف هو الأول من نوعه، ربطت حماس بشكل مباشر بين توقف المفاوضات والحادث الأمني الخطير الذي وقع في قطر، موضحةً أن "المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في التاسع من هذا الشهر في العاصمة القطرية الدوحة".



ويضع هذا الإعلان حداً للتكهنات حول أسباب الجمود في المحادثات، ويشير إلى أن الحادثة الأمنية قد نسفت الثقة وأدت إلى انهيار المسار الدبلوماسي الذي كان قائماً.



على الرغم من الموقف الحاسم، تركت حماس الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف الجهود مستقبلاً، لكنها ربطت ذلك بضرورة احترام مطالبها الأساسية.



وأكدت الحركة في ختام بيانها "استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الإخوة الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ حقوق شعبنا الوطنية"، في إشارة واضحة إلى ثوابتها المتمثلة في الوقف الشامل للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى.