وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:20 مساءً - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة القاهرة الأهلية، بمدينة السادس من أكتوبر؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وخلال الزيارة، تفقد الوزير يرافقه القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة الأهلية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، للاطمئنان على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة وانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ لضمان توفير بيئة تعليمية مُتميزة ومحفزة للطلاب على الإبداع والتميز، واجتمع الدكتور أيمن عاشور بأعضاء مجلس جامعة القاهرة الأهلية، وأكد أهمية تواجد القيادات الجامعية ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها بشكل أفضل.

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وتناول الاجتماع بحث آليات تجديد البرنامج التنفيذي بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والسودانية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية. كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن إمكانية توفير فرص تدريبية لهم، إلى جانب زيادة المنح الدراسية، وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين، وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ووضع آليات تنفيذية لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يسهم في دعم التنمية البشرية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أفضل، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع تجديد بروتوكول تعاون بين جامعة المستقبل وجامعة كورك الأيرلندية، وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم استمرار منح درجات علمية مزدوجة لطلاب كلية الصيدلة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تكثيف برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وزيادة التبادل العلمي، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين، وأشار الوزير إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، ووجهة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق وزارة الأوقاف المبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشكل إطارًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري، لا يقتصر على تصحيح المفاهيم الدينية، بل يشمل المجالات الفكرية والاجتماعية والسلوكية، ويستهدف تعزيز المقاومة الفكرية والسلوكية لدى المواطن ضد محاولات التضليل والأفكار المتطرفة، مؤكدًا دور الجامعات والمعاهد في ترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر، وبناء جيل واعٍ يساهم بفعالية في تنمية وطنه.

شهد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات حفل تخرج الدفعة (71) لطلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وأكد الدكتور أيمن عاشور سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة، موجهًا التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم حتى بلوغ هذه المرحلة المهمة، معربًا عن فخره بانتمائه لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، داعيًا الخريجين إلى الاعتزاز بهذا الصرح العريق الذي قدم لمصر والوطن العربي العديد من الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب وزارية، وأسهمت في مسيرة التنمية، موضحًا أن الكلية خرجت 22 مهندسًا تقلدوا منصب وزير، واثنين من رؤساء الوزراء، إلى جانب نماذج ناجحة مثل المهندس هاني عازر، مشيرًا إلى الفترة التي تولى خلالها عمادة الكلية، والتي يعتز بها، حيث شهدت وضع مسودة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إعلانها عام 2023.