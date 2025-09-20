منتخبنا الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي.. وكيروش يؤكد على أهمية التفاني والالتزام

بثقة وإصرار استعدادا للملحق الآسيوي

متابعة ـ صالح البارحي :

انطلقت مساء أمس الأول تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ضمن معسكره الداخلي الذي ينخرط فيه حاليا استعدادا لمباراتي الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال أمام قطر 8 أكتوبر القادم وأمام الامارات 11 من ذات الشهر، التدريبات شهدت ثقة وحماسا وإصرارا كبيرا من جميع اللاعبين دون استثناء بحثا عن إنجاز عالمي قد لا تتكرر الفرصة له مثل هذه المرة، الامر الذي انعكس على تركيز الجميع بما فيهم كيروش الذي ارتسمت على محياه الثقة بالنفس مع مرور الوقت، الحصة الأولى كانت بمثابة استشفاء تام للاعبين بعد منافسات الجولة الماضية لدوري النخبة، واستمرت لمدة ساعة واحدة فقط، فيما بدأت تدريبات الحصص الصباحية والمسائية منذ الأمس بمشاركة جميع اللاعبين المختارين، حيث دخل صلاح اليحيائي وأرشد العلوي للتدريبات الجماعية بعد التعافي، فيما لا زال أمجد يحتاج إلى فترة يومين على الاقل من أجل الدخول في التدريبات الجماعية بإذن الله تعالى .

استفادة كبيرة

في حديثه لوسائل الإعلام قال مدرب منتخبنا الوطني كارلوس كيروش إن المشاركة في بطولة اتحاد وسط آسيا ومعسكر تركيا جاء باستفادة كبيرة وتحققت من خلاله الكثير من الأهداف التي بحث عنها في بداية قيادته للمنتخب، وأن المعسكر الحالي سيبحث من خلاله الوقوف وتثبيت كل التفاصيل التكتيكية والفنية التي تتطلبها مواجهتا قطر والإمارات، وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي مجازفة، وأن العمل سيكون مكثفًا حتى آخر يوم من المعسكر، أما عن سبب غياب المهاجم المنذر العلوي عن المشاركة في مباريات بطولة اتحاد وسط آسيا الماضية رغم وجوده ضمن قائمة المنتخب، قال : أنا لا أتحدث عادة عن قرارات فردية، لكن ما أردت فعله هناك هو اختبار مجموعة من اللاعبين في مراكز مختلفة، خصوصًا الذين لم تتح لهم فرصة الظهور من قبل. بالنسبة لي كان الأهم أن اكتشف الخيارات المتاحة وأتحقق من قدرات اللاعبين على المستوى الدولي، وأن اللاعبين الموجودين في مجموعتهم لديهم معلومات عنهم من المباريات، وبالنسبة لي كان الشيء الأكثر أهمية هو التحقق من اللاعبين ذوي الموقف الأفضل والالتزام والتفاني للمنتخب الوطني .

وأردف كيروش : أنا الشخص الوحيد الذي يضغط على نفسي، ولا يوجد أحد يضع عليّ ضغطًا أكبر مما أضعه على نفسي. نعلم أن المباراتين أمام قطر والإمارات هما الأهم في مسيرة هذا الجيل من اللاعبين، وكل الجهد في المعسكر موجّه لهما .

علي البوسعيدي: علينا أن نكون جاهزين

قال كابتن منتخبنا علي البوسعيدي : نحن كلاعبين نحتاج إلى التكيّف مع أسلوب المدرب وفلسفته، وهذا يتطلب عملًا تدريجيًا خطوة بخطوة. هاتان المباراتان هما الأهم في مسيرتنا، وعلينا أن نكون جاهزين ذهنيًا وبدنيًا لنُقدّم كل ما نملك، بطولة وسط آسيا منحتنا فرصة لفهم أسلوب المدرب أكثر، ومع تكرار التمارين تبدأ الأفكار بالترسخ لدينا. صحيح أن المدرسة البرتغالية جديدة علينا، لكننا نتدرج في فهمها، والجمهور أصبح يطالب بالكثير، وهذا طبيعي لأننا منهم ونلعب لأجلهم ولفرحة الوطن .

فايز الرشيدي: مطالبون بالتركيز والعمل الجاد

فايز الرشيدي الحارس المخضرم قال : قد يبدو غريبًا أن يُقام معسكر كهذا في فترة زمنية محدودة، لكن مع اسم كبير مثل كيروش، فهو يعرف جيدًا ما يريد بالطبع، المواجهتان القادمتان مع قطر والإمارات لن تكونا سهلتين، ولذلك نحن مطالبون بالتركيز والعمل الجاد، وأتوقع أن نخرج من هذا المعسكر بفوائد كبيرة، بطولة وسط آسيا كانت تجربة مفيدة لاختبار اللاعبين، كسبنا منها الكثير من الدروس، والآن نعرف ما يريده المدرب تحديدًا، وسنكمل على ذلك، الجمهور يطالبنا بالكثير، ونحن بدورنا نثق في أنفسنا ونعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا .