خالد الغندور: بتروجت يواصل استبعاد حامد حمدان من التدريبات الجماعية.. واللاعب يستفسر من الإدارة عن السبب رغم اعتذاره

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة سيد عيد حتى الآن لم يعيد اللاعب حامد حمدان للتدريبات الجماعية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن حامد حمدان سبق وأعتذر لإدارة نادي بتروجت والمدرب سيد عيد، ومع ذلك لم يوافق النادي على عودته للتدريبات.

وأكد، حامد حمدان شارك مع المنتخب الفلسطيني في التوقف الدولي السابق وشعر أنه بعيد عن مستواه بعض الشيء، واللاعب يريد التواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة ولذلك يريد العودة والمشاركة في مباريات الفريق وأعتذر للإدارة والجهاز الفني ٠



وشدد، حامد حمدان يعيش في حالة نفسية سيئة للغاية في الوقت الحالي بسبب استمرار استبعاده من المباريات واللاعب فعل كل ما في وسعه وأعتذر للنادي بالكامل، ولكن سيد عيد يرفض عودته للتدريبات الجماعية واللاعب يكتفي بالتدريبات الفردية فقط لا غير.

واختتم، اللاعب يتواصل مع إدارة النادي لمعرفة سبب استبعاده بشكل دائم ويرغب في معرفة السبب وموعد عودته للتدريبات الجماعية ومباريات الفريق ولكن حتى الآن الرؤية غير واضحة.

